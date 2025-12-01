Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ecky Lamoh Meninggal, Inara Rusli Minta Maaf

Senin, 01 Desember 2025 – 04:45 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Ecky Lamoh Meninggal, Inara Rusli Minta Maaf
Artis Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ecky Lamoh dikabarkan meninggal dunia di Yogyakarta pada Minggu (30/11) dini hari.

Kabar Ecky Lamoh meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (30/11).

Kemudian, Inara Rusli akhirnya buka suara soal kisruh video syur dan dugaan nikah siri dengan Insanul Fahmi.

Baca Juga:

Sementara itu, Verrell Bramasta tunjukkan komitmen kerja untuk rakyat lewat pendidikan, olahraga, dan budaya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ecky Lamoh Meninggal Dunia

Kabar duka tersebut diungkapkan oleh anaknya, Pohachie Ariani kepada awak media.

Baca Juga:

Ecky Lamoh mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito dalam usia 64 tahun.

Baca selengkapnya: Mantan Vokalis Edane, Ecky Lamoh Meninggal Dunia di Yogyakarta

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Ecky Lamoh meninggal dunia, Inara Rusli minra maaf, Verrell Bramasta konsiten bekerja untuk rakyat.

