Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Encuy Meninggal, Eza Gionino Digugat Cerai

Selasa, 09 September 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Encuy Meninggal, Eza Gionino Digugat Cerai - JPNN.COM
Pemain sinetron Preman Pensiun, Encuy atau Nandi Juliawan. Foto: Instagram/preman.pensiun.official

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian pemain sinetron Preman Pensiun, Nandi Juliawan alias Encuy menyisakan duka bagi keluarga dan rekan selebritas.

Kabar Encuy meninggal, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (8/9).

Kemudian, pesinetron Eza Gionino digugat cerai oleh istrinya, Meiza Aulia di Pengadilan Agama (PA) Cibinong.

Baca Juga:

Sementara itu, Pinkan Mambo mengungkap alasan dirinya menjual makanannya dengan harga mahal dan fantastis.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Encuy Preman Pensiun Meninggal

Encuy ditemukan meninggal dunia di rumahnya di kawasan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Sabtu (6/9).

Baca Juga:

Kepolisian Resor Garut kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki kematian Encuy Preman Pensiun.

Baca selengkapnya: Penjelasan Polisi Soal Kematian Encuy Preman Pensiun

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Encuy 'Preman Pensiun' meninggal dunia, penyebab Eza Gionino digugat, alasan Pinkan Mambo jual makanan dengan harga fantastis

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Encuy Preman Pensiun  Eza Gionino  Pinkan Mambo 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp