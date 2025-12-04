3 Berita Artis Terheboh: Epy Kusnandar Meninggal, Istri Lemas Sambut Jenazahnya

Kamis, 04 Desember 2025 – 10:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil akhirnya mengungkap alasan dirinya memberikan uang kepada selebgram Lisa Mariana.

Alasan Ridwan beri uang ke Lisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (4/12).

Jenazah Epy Kusnandar telah tiba di rumah duka, kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (3/12) sore.

Aktor Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu siang dan akan dimakamkan pada Kamis besok.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan RK Beri Uang Lisa Mariana

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku menyerahkan uang kepada Lisa Mariana karena diperas.

“Itu konteksnya pemerasan,” kata Ridwan Kamil dilansir Antara, Selasa (2/12).

Pria yang karib disapa Kang Emil itu menjelaskan, uang yang diberikan kepada Lisa Mariana berasal dari dana pribadi. Baca Juga: