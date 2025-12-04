Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Epy Kusnandar Meninggal, Istri Lemas Sambut Jenazahnya

Kamis, 04 Desember 2025 – 10:27 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Epy Kusnandar Meninggal, Istri Lemas Sambut Jenazahnya - JPNN.COM
Epy Kusnandar. Foto Instagram/epy_kusnandar

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil akhirnya mengungkap alasan dirinya memberikan uang kepada selebgram Lisa Mariana.

Alasan Ridwan beri uang ke Lisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (4/12).

Jenazah Epy Kusnandar telah tiba di rumah duka, kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (3/12) sore.

Baca Juga:

Aktor Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu siang dan akan dimakamkan pada Kamis besok.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan RK Beri Uang Lisa Mariana

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku menyerahkan uang kepada Lisa Mariana karena diperas.

Baca Juga:

“Itu konteksnya pemerasan,” kata Ridwan Kamil dilansir Antara, Selasa (2/12).

Pria yang karib disapa Kang Emil itu menjelaskan, uang yang diberikan kepada Lisa Mariana berasal dari dana pribadi. Baca Juga:

Rangkuman 3 berita artis terheboh, alasan Ridwan Kamil beri uang Lisa Mariana, Epy Kusnandar meninggal dunia, istri lemas sambut jenazahnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Epy Kusnandar  Ridwan Kamil  Lisa Mariana 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp