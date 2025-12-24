3 Berita Artis Terheboh: Erika Carlina Cabut Laporan, Denada Senang
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi mengungkapkan fakta terkait pernikahan sirinya dengan Inara Rusli.
Fakta pernikahan siri dengan Inara Rusli, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (23/12).
Sementara itu, Erika Carlina telah mencabut laporannya terhadap disjoki bernama Giovanni Surya Saputra.
Kemudian, penyanyi Denada mengaku tidak kapok untuk melakukan operasi plastik berulang kali.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Fakta soal Pernikahan Insanul dan Inara
Dia, bahkan membeberkan tanggal pernikahan hingga wali nikah dengan Inara, kala itu.
"(Pernikahan) Tanggal 7 Agustus. Enggak (dua keluarga yang hadir). Dari keluarga Inara saja. Karena kan kita laki-laki enggak pakai wali," ujar Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12).
