3 Berita Artis Terheboh: Eva Komentari Kasus Inara Rusli, Unggahan Virgoun di Instagram Disorot

Rabu, 26 November 2025 – 04:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Virgoun, Eva Manurung memberikan komentar terkait kabar Inara Rusli dituduh selingkuh dan berzina.

Komentar Eva Manurung, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (25/11).

Kemudian, Virgoun kembali disorot setelah unggahannya dikaitkan dengan kasus perselingkuhan yang menjerat Inara Rusli.

Sementara itu, musikus Ahmad Dhani turut berbahagia setelah anaknya, Al Ghazali mengumumkan kabar kehamilan Alyssa Daguise.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komentar Eva Manurung soal Kasus Inara Rusli

Meskipun Inara telah berpisah dari Virgoun, Eva tetap mencemaskan dampak kasus tersebut terhadap cucu-cucunya. "Saya tidak memiliki informasi yang jelas.

Namun, jika berita itu benar, tentu saja saya merasa sangat prihatin,” ujar Eva, dikutip dari kanal Reyben di YouTube., Selasa (25/11).

