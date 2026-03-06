Close Banner Apps JPNN.com
3 Berita Artis Terheboh: Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Fairuz Sampaikan Pesan

Jumat, 06 Maret 2026 – 04:56 WIB
Fairuz A Rafiq di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Hiburan JPNN sepanjang Kamis (5/3), diramaikan dengan pemberitaan tentang Fairuz A Rafiq terkait kasus sang kakak, Fadia Arafiq.

Fairuz A Rafiq memberi tanggapan setelah kakaknya, Fadia Arafiq terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Istri Sonny Septian, itu pun meminta publik tak kaitkan kasus Fadia Arafiq, dengan rumah tangganya.

Meski demikian, Fairuz menegaskan bahwa keluarganya diajarkan untuk menerima konsekuensi apabila melakukan kesalahan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fadia Arafiq Ditangkap KPK

Dia mengaku kaget saat pertama kali mengetahui kabar kakaknya ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi.

"Yang pasti, pastinya kaget ya dengan berita ini, karena saya tidak tahu-menahu tentang hal ini begitu," ungkap Fairuz A Rafiq di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Baca selengkapnya: Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Fairuz A Rafiq: Saya Tidak Tahu-menahu

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Fadia Arafiq ditangkap KPK, Fairuz A Rafiq minta tidak diseret dalam kasus sang kakak, serahkan kepada

