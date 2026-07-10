3 Berita Artis Terheboh: Fangfang dan Vicky Menikah Siri, Sosok Ayushi Khurana Disorot

jpnn.com, JAKARTA - Fangfang mengaku sudah sempat mengecek status Vicky Prasetyo sebelum memutuskan untuk melangkah lebih jauh.

Alasan Fangfang mau dinikahi Vicky Prasetyo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (9/7).

Kemudian, penyanyi Isyana Sarasvati batal menggelar konser tunggal di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli 2026.

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Sementara itu, sosok Ayushi Khurana yang kini membintangi serial India Jaane Anjaane, jadi sorotan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan Fangfang Mau Menikah Siri dengan Vicky Prasetyo

Bukan tanpa alasan Fangfang akhirnya mau dinikahi secara siri oleh Vicky Prasetyo. Dia mengaku sudah sempat mengecek status sang gladiator itu sebelum memutuskan untuk melangkah lebih jauh.

"Saya sudah mencari tahu sebelumnya dari kayak social media kayak dari entertainment saya juga sudah mencari tahu dan saya juga sudah melihat di KTP-nya bahwa KTP-nya juga tidak punya istri. KTP-nya ditulisnya cerai hidup. Jadi itu yang menguatkan saya bahwa dia tidak punya istri," kata Fangfang di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).

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