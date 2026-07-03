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3 Berita Artis Terheboh: Film Iyus Jenius Bawa Pesan untuk Anak, Bupati Purwakarta Minta Maaf

Jumat, 03 Juli 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Film Iyus Jenius Bawa Pesan untuk Anak, Bupati Purwakarta Minta Maaf - JPNN.COM
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein. Foto: ANTARA/HO-Pemkab Purwakarta

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Purwakarta Om Zein menyampaikan permohonan maaf seusai gaduh lagu ciptaannya yang dinilai menghina perempuan.

Permintaan maaf Bupati Purwakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (2/7).

Kemudian, festival musik, Synchronize Fest 2026 akan digelar di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 16, 17, 18 Oktober.

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Sementara itu, industri perfilman Indonesia akan diramaikan dengan film musikal anak terbaru berjudul 'Iyus Jenius'.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Bupati Purwakarta Minta Maaf

Lagu tersebut menjadi perbincangan karena liriknya dinilai merendahkan martabat perempuan.

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Selain itu, unsur patriarki begitu kental dari lagu yang diciptakan oleh pria yang akrab disapa Om Zein, itu.

Baca selengkapnya: Kontoversi Lagu 'Lalaki Langit, Lalanang Bejad', Bupati Purwakarta Minta Maaf

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Bupati Purwakarta mintaa maaf, penampil fase kedua Synchronize Fest 2026 diumumkan, film Iyus Jenius angkat pesan untuk anak.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Bupati Purwakarta  Synchronize Fest 2026  Film Iyus Jenius 
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