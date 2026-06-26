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3 Berita Artis Terheboh: Film Jangan Buang Ibu Bikin Baper, Serunya Perayaan Peh Cun di PIK

Jumat, 26 Juni 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Film Jangan Buang Ibu Bikin Baper, Serunya Perayaan Peh Cun di PIK - JPNN.COM
Konferensi pers film Jangan Buang Ibu di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film drama keluarga yang berjudul Jangan Buang Ibu mendapat sambutan hangat dari penonton.

Sambutan hangat untuk film Jangan Buang Ibu, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (26/6).

Sementara itu, perayaan Peh Cun di PIK tak hanya sajikan festival bacang, tetapi juga pesan harmoni lintas iman.

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Kemudian, vokalis band Kotak, Tantri Syalindri akhirnya membongkar kronologi penipuan yang dialaminya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Film Jangan Buang Ibu Bikin Baper

Setelah menggelar Gala Premiere Jangan Buang Ibu Keliling Indonesia di 20 kota, karya produksi Leo Pictures itu sudah ditonton 58.969 ribu penonton, bahkan sebelum film tayang reguler di bioskop.

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Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme penonton Indonesia pada film yang dibintangi Nirina Zubir, Refal Hady, Amanda Manopo, Saputra Kori, dan Basmalah Gralind tersebut.

Baca selengkapnya: Menjelang Tayang, Jangan Buang Ibu Sudah Bikin Baper 58.969 Penonton

Rangkuman 3 berita artis terheboh, film Jangan Buang Ibu bikin baper, perayaan Peh Cun di PIK seru, Tantri Kotak ungkap kronologi ditipu teman.

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TAGS   film Jangan Buang Ibu  PIK  Tantri Kotak  3 Berita Artis Terheboh 
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