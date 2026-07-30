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JPNN.com - Entertainment - Musik

3 Berita Artis Terheboh: For Revenge Isi Ost Spider-man, YE LIVE IN JAKARTA Siap Cetak Sejarah

Kamis, 30 Juli 2026 – 08:15 WIB
3 Berita Artis Terheboh: For Revenge Isi Ost Spider-man, YE LIVE IN JAKARTA Siap Cetak Sejarah - JPNN.COM
For Revenge di Sub Ohm, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (24/6). Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, For Revenge mempersembahkan 'I Miss You Every Brand New Day', original song untuk film Spider-Man terbaru.

Soundtrack Spider-man: Brand New Day, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (29/7).

Sementara itu, Danamon Festival hadir di Karawang, untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

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Kemudian, E LIVE IN JAKARTA 2026 hadir di GBK dan bersiap cetak sejarah musik dan entertainment Asia Tenggara.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. For Revenge Isi OST Film Spider-Man: Brand New Day

Kolaborasi ini berawal dari tawaran Sony Music dan Sony Pictures, yang melihat karya-karya For Revenge sejalan dengan emosi cerita dalam film tersebut.

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Bagi For Revenge, kesempatan ini menjadi sebuah pencapaian sekaligus tantangan kreatif yang istimewa.

Baca selengkapnya: Cerita di Balik Keterlibatan For Revenge Isi OST Film Spider-Man: Brand New Day

Rangkuman 3 berita artis terheboh, For Revenge Isi soundtrack film Spider-man, Danamon Festival hadirkan hiburan, YE LIVE IN JAKARTA 2026 siap cetak sejarah

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  For Revenge  YE LIVE IN JAKARTA  Danamon Festival 
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