3 Berita Artis Terheboh: For Revenge Isi Ost Spider-man, YE LIVE IN JAKARTA Siap Cetak Sejarah

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, For Revenge mempersembahkan 'I Miss You Every Brand New Day', original song untuk film Spider-Man terbaru.

Soundtrack Spider-man: Brand New Day, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (29/7).

Sementara itu, Danamon Festival hadir di Karawang, untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

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Kemudian, E LIVE IN JAKARTA 2026 hadir di GBK dan bersiap cetak sejarah musik dan entertainment Asia Tenggara.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. For Revenge Isi OST Film Spider-Man: Brand New Day

Kolaborasi ini berawal dari tawaran Sony Music dan Sony Pictures, yang melihat karya-karya For Revenge sejalan dengan emosi cerita dalam film tersebut.

Bagi For Revenge, kesempatan ini menjadi sebuah pencapaian sekaligus tantangan kreatif yang istimewa.

Baca selengkapnya: Cerita di Balik Keterlibatan For Revenge Isi OST Film Spider-Man: Brand New Day