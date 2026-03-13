3 Berita Artis Terheboh: Freya JKT48 Diperiksa, Ammar Zoni Dituntut 9 Tahun Penjara

jpnn.com, JAKARTA - Raden Rara Freyanasifa Jayawardana alias Freya JKT48 dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Kamis (12/3).

Pemeriksaan Freya JKT48, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (12/3).

Sementara itu, aktor sekaligus penyanyi, Aldi Taher mengungkap kebaikan hati Vidi Aldiano semasa hidup.

Kemudian, Ammar Zoni menjalani sidang atas dugaan peredaran narkoba, dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Jaksel.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Freya JKT48 Jalani Pemeriksaan

Dia bakal dimintai keterangan terkait laporannya dalam kasus penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Undangan klarifikasi sudah disampaikan ke pihak pelapor. Rencana jadwal untuk pemanggilan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih dilansir Antara, Rabu (11/3).

