3 Berita Artis Terheboh: Gary Iskak Meninggal Dunia, Andre Taulany Kaget

Minggu, 30 November 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Gary Iskak Meninggal Dunia, Andre Taulany Kaget
Istri Gary Iskak, Richa Novisha memeluk foto mendiang suami di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan JPNN sepanjang Sabtu (29/11) diramaikan dengan kabar aktor Garry Iskak meninggal dunia.

Selebritas Andre Taulany dan Ferry Maryadi mendatangi rumah duka Gary Iskak di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Sementara itu, istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha tampak lemas dan matanya sembab ketika naik ke ambulans.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Andre Taulany Kaget

Andre Taulany mengaku kaget saat kali pertama mendapat kabar duka Gary Iskak.

"Iya, iya. Jadi, dikabarin di grup, ya kami kaget," ujar Andre Taulany di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu.

Gary Iskak Meninggal Dunia, Andre Taulany Kenang Sosok Sang Aktor

2. Garry Iskak Meninggal Dunia

Pria berusia 52 tahun itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Suyoto Veteran Bintaro pada Sabtu (29/11).

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Andre Taulany kaget, Gary Iskak meninggal dunia, Richa Novisha antar ke pemkaman.

