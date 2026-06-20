3 Berita Artis Terheboh: Gugatan Ari Bias Ditolak, Richard Lee Ajukan Penahanan Kota

Sabtu, 20 Juni 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Fête de la Musique 2026 merayakan musik sebagai bahasa universal dari kreativitas, inklusi, dan dialog.

Kehadiran perayaan Hari Musik Sedunia ini, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (19/6).

Sementara itu, perselisihan antara musikus Ari Bias dengan HW Group akhirnya memasuki babak akhir.

Kemudian, dokter Richard Lee ternyata tengah mengajukan permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fete de la Musique 2026 Rayakan Musik

Di Indonesia, perayaan ini kembali digelar pada 2026 dengan program menarik yang mencakup beberapa kota di seluruh nusantara serta menampilkan artis electro-pop Prancis, Violet Indigo, dalam tur pertamanya di Indonesia.

Dipersembahkan oleh Kedutaan Besar Prancis di Indonesia - Institut français d'Indonésie (IFI) bekerja sama dengan mitra lokal di seluruh negeri, Fête de la Musique 2026 merayakan musik sebagai bahasa universal dari kreativitas, inklusi, dan dialog.

Baca selengkapnya: Fete de la Musique 2026, Violet Indigo Gelar Tur di Indonesia