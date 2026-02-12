Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Gugatan Richard Lee Ditolak, Aditya Khawatirkan Ammar Zoni

Kamis, 12 Februari 2026 – 04:56 WIB
Ammar Zoni saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (8/1). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Angga Yunanda mengabarkan bahwa istrinya, Shenina Cinnamon tengah hamil anak pertama.

Kabar Shenina Cinnamon hamil anak pertama, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (11/2).

Kemudian, Aditya Zoni memberi komentar soal kemungkinan kakaknya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Baca Juga:

Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) resmi menolak gugatan praperadilan yang diajukan Dokter Richard Lee.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Shenina Cinnamon Hamil Anak Pertama

Kabar bahagia tersebut diungkapkan tepat di hari perayaan ulang tahun pernikahan pertama.

Baca Juga:

Melalui akun miliknya di Instagram, Angga Yunanda membagikan foto kemesraan dengan Shenina Cinnamon yang sedang mengandung.

Baca selengkapnya: Shenina Cinnamon Hamil Anak Pertama, Begini Curahan Hati Angga Yunanda

