3 Berita Artis Terheboh: Guns N’ Roses Kembali ke Jakarta, Getah Band Siapkan Proyek Besar

Minggu, 28 Juni 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Getah Band tengah menyiapkan proyek baru, mulai dari perilisan vinyl, boxset, dan album baru.

Proyek baru Getah Band, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (27/6).

Kemudian, Bernadya akan menggelar konser bertajuk 'Semoga Hanya di Mimpi Album Showcase' di Tennis Indoor Senayan, pada 25 Juli 2026.

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Sementara itu, band rock legendaris, Guns N’ Roses, akan kembali ke Indonesia untuk menggelar konser di Madya Stadium GBK, Jakarta.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Getah Band Siapkan Proyek Besar

Band yang kini digawangi Phil Vezard, Peter St. John, Marcel Marcive, dan Jacob Sianipar itu juga kembali tampil di hadapan publik setelah vakum beberapa bulan.

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Vokalis Getah Band, Phil Vezard, mengaku senang bisa kembali naik panggung. Menurutnya, penampilan tersebut menjadi momentum untuk melepas rindu dengan para penggemar.

Baca selengkapnya: Getah Band Siapkan Proyek Besar, Ada Vinyl Hingga Album Baru