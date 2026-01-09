3 Berita Artis Terheboh: Hak Asuh Anak Tak Dibahas dalam Putusan Cerai Atalia, Pandji Minta Maaf

Jumat, 09 Januari 2026 – 10:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menyadari kekeliruan tersebut, Pandji langsung memberikan pernyataan klarifikasi di kolom komentar unggahan @jaksapedia.

Klarifikasi dari Pandji Pragiwaksono, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (8/1).

Semntara itu, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya bercerai dari Atalia Praratya setelah 29 tahun menikah.

Kemudian, hak asuh Arkana Aidan Misbach tak masuk putusan cerai Atalia dan Ridwan Kamil. Begini penjelasan kuasa hukum.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pandji Minta Maaf

Komika Pandji Pragiwaksono secara terbuka menyampaikan permohonan maaf setelah salah menyebutkan institusi di balik penemuan uang hampir Rp 1 triliun milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

Kesalahan informasi tersebut disampaikan Pandji dalam sebuah konten yang kemudian diklarifikasi oleh akun edukasi hukum, Jaksapedia.

Baca selengkapnya: Keliru Kaitkan Kejagung dengan Zarof Ricar, Pandji Minta Maaf di Akun Jaksapedia