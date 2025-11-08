3 Berita Artis Terheboh: Hamish Daud Bicara Perceraian, Sosok Sabrina Alatas Disorot

Sabtu, 08 November 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sosok Sabrina Alatas tengah ramai diperbincangkan publik setelah disebut dalam isu perselingkuhan dengan aktor Hamish Daud.

Profil Chef Sabrina, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (7/11).

Kemudian, meski enggan berbicara dengan gamblang, tetapi Hamish Daud menyinggung soal kesibukan antara dirinya dan sang istri.

Sementara itu, Ziska Zella meluncurkan parfum baru bernama *Venimeux*, simbol racun positif dari dunia kecantikan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sosok Sabrina Alatas Disorot

Di balik sorotan tersebut, Sabrina dikenal sebagai seorang chef profesional dan pengusaha kuliner muda yang telah meniti karier di dunia kuliner sejak usia muda.

Perjalanan kariernya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni memasak dan dunia gastronomi modern.

