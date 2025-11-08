Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Hamish Daud Bicara Perceraian, Sosok Sabrina Alatas Disorot

Sabtu, 08 November 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Hamish Daud Bicara Perceraian, Sosok Sabrina Alatas Disorot - JPNN.COM
Chef Sabrina Alatas. Foto: Instagram/sab_sash

jpnn.com, JAKARTA - Sosok Sabrina Alatas tengah ramai diperbincangkan publik setelah disebut dalam isu perselingkuhan dengan aktor Hamish Daud.

Profil Chef Sabrina, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (7/11).

Kemudian, meski enggan berbicara dengan gamblang, tetapi Hamish Daud menyinggung soal kesibukan antara dirinya dan sang istri.

Baca Juga:

Sementara itu, Ziska Zella meluncurkan parfum baru bernama *Venimeux*, simbol racun positif dari dunia kecantikan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sosok Sabrina Alatas Disorot

Di balik sorotan tersebut, Sabrina dikenal sebagai seorang chef profesional dan pengusaha kuliner muda yang telah meniti karier di dunia kuliner sejak usia muda.

Baca Juga:

Perjalanan kariernya menunjukkan dedikasi tinggi terhadap seni memasak dan dunia gastronomi modern.

Baca selengkapnya: Mengenal Sabrina Alatas, Chef Muda yang Disebut Selingkuhan Hamish Daud

Rangkuman 3 berita artuis terheboh, sosok Sabrina Alatas disorot, Hamish Daud bicara perceraian, Ziska Zella berbisnis parfum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Sabrina Alatas  Hamish Daud  Ziska Zella 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp