3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Dilaporkan ke Polisi, Maia Estianty Beri Respons

Selasa, 25 November 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ibunda Al Ghazali, Maia Estianty menyambut bahagia kabar kehamilan menantunya, Alyssa Daguise.

Respons Maia tentang kehamilan Alyssa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (24/11).

Sementara itu, TikTok resmi menobatkan 19 pemenang dari 16 kategori dalam malam puncak penghargaan TikTok Awards 2025.

Kemudian, seorang perempuan bernama Wardatina Mawa melaporkan suaminya, Insanul Fahmi dan artis berinisial IR, yang diduga Inara Rusli.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Respons Maia Estianty

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengomentari video pengumuman calon anak pertama Alyssa Daguise dan Al Ghazali.

Maia Estianty mengaku bakal bersabar menanti kehadiran cucunya tersebut.

Baca selengkapnya: Al Ghazali Umumkan Kehamilan Alyssa Daguise, Begini Komentar Maia Estianty