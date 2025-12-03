3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Laporkan Insanul Fahmi, Ivan Gunawan Berdonasi

Rabu, 03 Desember 2025 – 10:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli akhirnya melaporkan Insanul Fahmi atas kasus penipuan ke Polda Metro Jaya pada Senin (1/12).

Laporan Inara Rusli di Polda Metro Jaya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (2/12).

Kemudian, istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha mengungkapkan kenangan manis bersama sang suami selama belasan tahun menikah.

Sementara itu, desainer Ivan Gunawan menyalurkan donasi Rp150 juta untuk korban banjir di Sumatra.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Inara Rusli Lapoekan Insanul Fahmi

Laporan tersebut didaftarkannya bersama kuasa hukumnya, Hamrin Saragih.

"Kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami," kata Hamrin Saragih

