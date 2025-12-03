Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Inara Rusli Laporkan Insanul Fahmi, Ivan Gunawan Berdonasi

Rabu, 03 Desember 2025 – 10:42 WIB
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Inara Rusli akhirnya melaporkan Insanul Fahmi atas kasus penipuan ke Polda Metro Jaya pada Senin (1/12).

Laporan Inara Rusli di Polda Metro Jaya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (2/12).

Kemudian, istri mendiang Gary Iskak, Richa Novisha mengungkapkan kenangan manis bersama sang suami selama belasan tahun menikah.

Baca Juga:

Sementara itu, desainer Ivan Gunawan menyalurkan donasi Rp150 juta untuk korban banjir di Sumatra.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Inara Rusli Lapoekan Insanul Fahmi

Laporan tersebut didaftarkannya bersama kuasa hukumnya, Hamrin Saragih.

Baca Juga:

"Kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami," kata Hamrin Saragih

Baca selengkapnya: Ini Alasan Inara Rusli Akhirnya Laporkan Insanul Fahmi

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Inara Ruslis laporkan Insanul Fahmi, istri mengenang mendiang Gary Iskak, Ivan Gunawan salurkan donasi untuk korban bencana.

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Inara Rusli  Gary Iskak  Ivan Gunawan 
