3 Berita Artis Terheboh: Inara Ternyata Kenal Istri Virgoun, Lesti Melahirkan Anak Ketiga
jpnn.com, JAKARTA - Kakak Virgoun, Febby Carol mengatakan, sang adik sudah mengenal Lindi Fitriyana cukup lama.
Perkenalan Vorgoun dan Lindi sejak lama, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (28/2).
Sementara itu, pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora akhirnya dikaruniai anak ketiga.
Kemudian, siapa sangka Inara Rusli ternyata telah mengenal sosok istri Virgoun, Lindi Fitriyana.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Virgoun dan Lindi Sudah Kenal Lama
Dia menyebut bahwa pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu dan istrinya merupakan teman lama.
