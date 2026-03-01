Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Inara Ternyata Kenal Istri Virgoun, Lesti Melahirkan Anak Ketiga

Minggu, 01 Maret 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Inara Ternyata Kenal Istri Virgoun, Lesti Melahirkan Anak Ketiga - JPNN.COM
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Kakak Virgoun, Febby Carol mengatakan, sang adik sudah mengenal Lindi Fitriyana cukup lama.

Perkenalan Vorgoun dan Lindi sejak lama, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (28/2).

Sementara itu, pasangan selebritas Rizky Billar dan Lesti Kejora akhirnya dikaruniai anak ketiga.

Baca Juga:

Kemudian, siapa sangka Inara Rusli ternyata telah mengenal sosok istri Virgoun, Lindi Fitriyana.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Virgoun dan Lindi Sudah Kenal Lama

Kakak Virgoun, Febby Carol mengatakan, sang adik sudah mengenal Lindi Fitriyana cukup lama.

Baca Juga:

Dia menyebut bahwa pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu dan istrinya merupakan teman lama.

Baca selengkapnya: Virgoun dan Lindi Fitriyana Ternyata Sudah Kenal Lama

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Virgoun dan Lindi Fitriyana sudah lama kenal, Lesti Kejora melahirkan anak ketiga, Inara Rusli juga kenal lama istri

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Inara Rusli  virgoun  lesti kejora  lindi fitriyana 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp