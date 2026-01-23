Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Insanul dan Mawa Kemungkinan Rujuk, Sule Sindir Teddy

Jumat, 23 Januari 2026 – 10:02 WIB
Komedian Sule. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule berkomentar terkait langkah Teddy Pardiyana yang mengajukan permohonan kontensius ke Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Komentar Sule soal Teddy Pardiyana, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (22/1).

Kemudian, Brooklyn Beckham menegaskan istrinya, Nicola Peltz, tidak mengendalikan hidupnya dan membantah rumor keluarga.

Sementara itu, Insanul Fahmi dikabarkan siap melepas nikah siri demi rujuk dengan istri sahnya, Wardatina Mawa.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sule Sindir Teddy Pardiyana

Komedian sekaligus penyanyi itu tetap santai walau namanya dan tiga anaknya disangkutpautkan sebagai pihak tergugat.

“Kalau dibilang berseteru, menurut saya berlebihan. Kalau memang ribut, dia tinggal telepon saya,” kata Sule saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Gara-Gara Ini, Sule Sindir Teddy Pardiyana

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Sule sindir Teddy Pardiyana, Brooklyn Beckham bantah dikendalikan istri, Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa kemungkinan rujuk.

