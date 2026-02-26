Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Insanul Ingin Pertahankan Rumah Tangganya, Virgoun Buka Suara

Kamis, 26 Februari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Insanul Ingin Pertahankan Rumah Tangganya, Virgoun Buka Suara - JPNN.COM
Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/virgoun_

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi mengaku masih ingin berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri sah.

Upaya Insanul mempertahankan rumah tangganya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (25/2).

Sementara itu, penyanyi Virgoun dikabarkan akan menikah dengan selebritas bernama Lindi Fitriyana pada pekan ini.

Baca Juga:

Mantan suami Inara Rusli, itu pun memberi tanggapan setelah undangan pernikahannya dengan Lindi Fitriyana tersebar di media sosial.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Insanul Masih Ingin Mempertahankan Rumah Tangganya

Sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Insanul Fahmi, setelah mendengar kabar akan digugat cerai Wardatina mawa.

Baca Juga:

Dia mengaku masih ingin berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri sah.

Baca selengkapnya: Wardatina Mawa Rencana Urus Cerai, Insanul Fahmi Justru Ingin Lakukan Ini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Insanul Fahmi ingin pertahankan rumah tangganya, Kepala KUA beri penjelasan, Virgoun buka suara soal pernikahannya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Insanul Fahmi  virgoun  Wardatina Mawa 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp