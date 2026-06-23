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JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Iqbaal Ramadhan Mirip Jamet, Tantri Jadi Korban Penipuan

Selasa, 23 Juni 2026 – 12:11 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Iqbaal Ramadhan Mirip Jamet, Tantri Jadi Korban Penipuan - JPNN.COM
Tantri Syalindri atau Tantri Kotak. Foto: Instagram/tantrisyalindri

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah tegaskan Ruben Onsu tetap ayah kandung Thalia dan Thania tak tergantikan pihak lain.

Pernyataa Sarwendah soal sebutan 'papah', menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (22/6).

Kemudian, Iqbaal Ramadhan mengungkap pengalaman tidak terlupakan ketika menjalani syuting film Operasi Pesta Copet.

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Sementara itu, vokalis band Kotak, Tantri Syalindri mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh temannya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Klarifikasi Sarwendah soal Sebutan Papah

Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan publik terkait kedekatan Giorgio Antonio, dengan anak-anak Sarwendah dan Ruben Onsu.

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Chris Sam Siwu, menegaskan bahwa hubungan emosional antara anak dan orang lain tidak dapat mengubah status biologis Ruben Onsu sebagai ayah kandung.

Baca selengkapnya: Anak Sebut Giorgio 'Papah', Sarwendah Pastikan Status Ruben Onsu Tidak Berubah

Rangkuman 3 berita artis terheboh, klarifikasi Sarwendah soal anak sebut Giorgio Antonioi Papah, Iqbaal Ramadhan mirip Jamet, Tantri Kotak jadi korban penipuan.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Iqbaal Ramadhan  Sarwendah  Tantri Kotak 
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