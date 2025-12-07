Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Istri Mengaku Belum Ditalak, Curhat Insanul Fahmi Disorot

Minggu, 07 Desember 2025 – 04:56 WIB
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi mencurahkan isi hatinya lewat unggahan bernuansa doa di tengah kisruh rumah tangganya.

Curahan hati Insanul Fahmi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (6/12).

Sementara itu, Wardatina Mawa menyampaikan pernyataan berbeda soal pengakuan suaminya, Insanul Fahmi.

Baca Juga:

Kemudian, festival musik, JogjaROCKarta 2025 akan digelar di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Sabtu (6/12) dan Minggu (7/12).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Unggahan Insanul Fahmi Disorot

Melalui akun Instagram miliknya, ayah satu anak itu membagikan foto Kakbah disertai kalimat bernada doa.

Baca Juga:

“Hasbunallah wani'mal wakil. Semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan ketenangan kepada semua yang sedang diuji,” tulis Fahmi, Jumat (5/12).

Baca selengkapnya: Curahan Hati Insanul Fahmi Seusai Dilaporkan Istri dan Inara Rusli

Rangkuman 3 berita artis terheboh: curahan hati Insanul Fahmi disorot, Wardatina Mawa mengaku belum ditalak, rundown JogjaROCKarta 2025

3 Berita Artis Terheboh  Wardatina Mawa  Insanul Fahmi  Inara Rusli  JogjaROCKarta 2025 
