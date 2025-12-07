3 Berita Artis Terheboh: Istri Mengaku Belum Ditalak, Curhat Insanul Fahmi Disorot

Minggu, 07 Desember 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi mencurahkan isi hatinya lewat unggahan bernuansa doa di tengah kisruh rumah tangganya.

Curahan hati Insanul Fahmi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (6/12).

Sementara itu, Wardatina Mawa menyampaikan pernyataan berbeda soal pengakuan suaminya, Insanul Fahmi.

Kemudian, festival musik, JogjaROCKarta 2025 akan digelar di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Sabtu (6/12) dan Minggu (7/12).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Unggahan Insanul Fahmi Disorot

Melalui akun Instagram miliknya, ayah satu anak itu membagikan foto Kakbah disertai kalimat bernada doa.

“Hasbunallah wani'mal wakil. Semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan ketenangan kepada semua yang sedang diuji,” tulis Fahmi, Jumat (5/12).

