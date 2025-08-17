Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

3 Berita Artis Terheboh: Jason Ranti dan Dongker Berkolaborasi, WAMI Bahas soal Royalti

Minggu, 17 Agustus 2025 – 04:56 WIB
Jason Ranti di Warung Apresiasi, Blok M, Jakarta Selatan pada Sabtu (9/3). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) akhirnya memberi pernyataan di tengah ramai desakan audit dari sejumlah pihak terkait polemik royalti.

Pernyataan WAMI soal royalti menjadi salah satu berita terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (16/8).

Sementara itu, Timothy Ronald dan Agatha Chelsea membangun sekolah di daerah-daerah terpencil dengan target 1.000 sekolah.

Kemudian, solois Jason Ranti dan band punk, Dongker akhirnya merilis sebuah album kolaborasi berjudul 'Jason Ranti: I Don’t Knon and I Dongker.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pernyataan WAMI soal Royalti

WAMI menyatakan bahwa audit keuangan dan administrasi secara rutin sudah dilakukan sebagai bagian dari tata kelola manajemen collecting royalti yang tertib, teratur, dan transparan.

Setiap tahun, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mengelola royalti pencipta lagu itu diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang terdaftar dan berizin.

Baca selengkapnya: Pernyataan WAMI Setelah Ramai Desakan Audit Terkait Polemik Royalti

