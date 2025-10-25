Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Jonathan Frizzy Divonis 8 Bulan Penjara, Sidang Cerai Raisa Segera Digelar

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 09:29 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Jonathan Frizzy Divonis 8 Bulan Penjara, Sidang Cerai Raisa Segera Digelar
Raisa. Foto: Dok. JUNI Records

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy harus menjalani masa hukuman terkait kasus vape yang berisi obat keras atau zat etomidate.

Hukuman Jonathan Frizzy, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (24/10).

Sementara itu, sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2025.

Kemudian, Ammar Zoni menjalani sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Vonis Jonathan Frizzy

Dia divonis 8 bulan penjara oleh majelis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (22/10).

Dalam sidang putusan, Jonathan Frizzy dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas keterlibatannya dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal.

Baca selengkapnya: Divonis 8 Bulan Penjara, Jonathan Frizzy: Semoga Cepat Selesai

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Joathan Frizzy divonis 8 bulan penjara, jadwal sidang cerai Raisa, peran Ammar Zoni di kasus peredaran narkoba

