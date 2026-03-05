Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Jonathan Frizzy Selektif Memilih Teman, Fairuz A Rafiq Kaget

Kamis, 05 Maret 2026 – 04:56 WIB
Pesinetron Fairuz A Rafiq. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Fairuz A Rafiq akhirnya buka suara terkait kakaknya, Fadia Arafiq yang tertangkap OTT KPK.

Komentar Fairuz soal sang kakak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (4/3).

Kemudian, Wardatina Mawa menanggapi soal Insanul Fahmi yang masih ingin memperjuangkan pernikahan mereka.

Baca Juga:

Sementara itu, aktor Jonathan Frizzy mengaku lebih selektif memilih teman seusai bebas dari tahanan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fairuz A Rafiq Kaget

Dia mengaku terkejut saat mendengar kabar sang kakak tertangkap OTT KPK. Sebab Istri Sonny Septian itu tak tahu-menahu perihal tersebut.

Baca Juga:

"Yang pasti, pastinya kaget ya dengan berita ini, karena saya tidak tahu-menahu tentang hal ini begitu," ujar Fairuz A Rafiq di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Baca selengkapnya: Fadia Arafiq Tertangkap OTT KPK, Fairuz A Rafiq Mengaku Kaget

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Fairuz A Rafiq kaget, Wardatina Mawa minta maaf, Jomathan Frizzy selektif memilih teman.

