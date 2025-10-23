Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Kamelia Beber Alasan Pacari Ammar Zoni, Sandra Dewi Ajukan Banding

Kamis, 23 Oktober 2025 – 13:05 WIB
Sandra Dewi saat menghadiri sidang di Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Istri Harvey Moeis, Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan asetnya terkait kasus korupsi timah.

Kasus suami Sandra Dewi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (22/10).

Kemudian, meski kini dalam tahanan, Ammar Zoni dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Dokter Kamelia.

Selanjutnya, /Band rock independen, Barasuara telah mengumumkan jadwal tur album showcase Jalaran Sadrah ke 5 kota di Indonesia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sandra Dewi Ajukan Keberatan 

Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Andi Saputra sidang keberatan penyitaan aset yang diajukan Sandra Dewi dalam kasus korupsi suaminya itu sedang berlangsung.

"Apakah nantinya dikabulkan atau tidak permohonan keberatan itu, adalah menjadi kewenangan majelis hakim yang menilainya," kata Andi Saputra dilansir Antara, Selasa (21/10).

Baca selengkapnya: Terkait Kasus Harvey Moeis, Sandra Dewi Ternyata Ajukan Keberatan Penyitaan Aset

