JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Karya Ivan Gunawan Dibajak, Kirana Larasati Bangga

Senin, 25 Agustus 2025 – 09:04 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Karya Ivan Gunawan Dibajak, Kirana Larasati Bangga - JPNN.COM
Kirana Larasati. Foto: Instagram/kiranalarasati

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kirana Larasati menjadi salah satu finalis Top 16 dalam ajang Miss Universe Indonesia 2025.

Keputusan Kirana ikut Miss Universe Indonesia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (24/8).

Sementara itu, rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike mendarat di helipad Sport Center, Kuansing pada Minggu 24 Agustus 2025.

Baca Juga:

Kemudian, presenter sekaligus desainer, Ivan Gunawan kesal karena salah satu karya miliknya yakni hijab dibajak oleh orang lain.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kirana Larasati Bangga

Keikutsertaan perempuan 37 tahun tersebut sempat menjadi perbincangan.

Baca Juga:

Kirana Larasati tak pernah terbayang mengikuti ajang itu sebelumnya, tetapi, dia merasa tahun ini merupakan momen yang tepat untuknya.

Baca selengkapnya: Kirana Larasati Bangga Ikuti Ajang Miss Universe Indonesia 2025

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Kirana Larasati bangga jadi finalis Miss Universe Indonesia 2025, Melly Mike bertemu Dhika 'pacu lajur', Ivan Gunawan kesal

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Kirana Larasati  Ivan Gunawan  Melly Mike 
