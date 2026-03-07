3 Berita Artis Terheboh: Kasus Fitnah Azizah Salsha Berlanjut, Dokter Kamelia Tak Menyesal

Sabtu, 07 Maret 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pihak kepolisian mengungkap kabar terbaru soal kasus dugaan fitnah terhadap selebgram Azizah Salsha.

Kabar terbaru kasus dugaan fitnah terhadap Azizah Salsha, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (6/3).

Sementara itu, aktor Jonathan Frizzy buka suara mengenai hubungannya dengan pasangannya sekarang.

kemudian, dokter Kamelia mengakui dirinya sempat capek mendampingi kekasihnya, Ammar Zoni menjalani proses hukum.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Resbob dan Bigmo jadi Tersangka Kasus Fitnah Azizah

Dittipidsiber Bareskrim Polri ternyata telah menetapkan YouTuber Resbob dan Bigmo sebagai tersangka kasus dugaan fitnah terhadap anak Andre Rosiade itu.

“Sudah (ditetapkan tersangka) di minggu ini,” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso dilansir Antara, Kamis (5/3).

Baca selengkapnya: Kasus Fitnah Terhadap Azizah Salsha, Resbob dan Bigmo Jadi Tersangka