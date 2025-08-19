Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Keinginan Mendiang Mpok Alpa, Asri Welas Operasi Plastik

Selasa, 19 Agustus 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Keinginan Mendiang Mpok Alpa, Asri Welas Operasi Plastik
Asri Welas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (4/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mengenal Silet Open Up, sosok di balik lagu viral Tabola Bale yang bikin Prabowo bergoyang.

Lagu Tabola Bale menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (18/8).

Sementara itu, Mpok Alpa, Ajie Darmaji pun mengenang keinginan mendiang istrinya yang belum sempat terwujud.

Baca Juga:

Aktris Asri Welas dikabarkan menghabiskan dana hingga Rp 500 juta demi menjalani operasi plastik di Korea Selatan.

Pengin lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut: 

1. Profil Silet Open Up

Lagu ini dinyanyikan oleh Silet Open Up, nama panggung Siprianus Bhuka, penyanyi asal Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga:

Sebelumnya, dia juga sempat mencuri perhatian publik lewat lagu Kakak Main Salah yang membawanya tampil di panggung bergengsi Gala Dinner KTT ASEAN 2023.

Baca selengkapnya: Silet Open Up, Sosok di Balik Viral Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Bergoyang

Rangkuman 3 berita artis terheboh, profil Silet Open Up, keinginan mendiang Mpok Alpa, Asri Welas operasi plastik.

