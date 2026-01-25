3 Berita Artis Terheboh: Kekasih Reza Arap, Lula Lahfah Meninggal di Apartemen

Minggu, 25 Januari 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dunia hiburan JPNN sepanjang Sabtu (24/1) diramaikan dengan kabar kematian selebgram Lula Lahfah.

Kekasih Reza Arap itu meninggal dunia di salah satu apartemenn kawasan Jakarta Selatan, pada Jumat (23/1).

Kabar kematian Lula Lahfah, mengejutkan publik lantaran beberapa hari sebelumnya masih aktif membuat konten di media sosial.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lula Lahfah Meninggal

Kabar duka itu pertama kali beredar setelah kolom komentar sang Selebgram dipenuhi oleh komentar teman selebritas maupun warganet.

Dalam kolom komentar itu, warganet dan juga teman sesama selebritas menanyakan kabar Lula Lahfah serta kebenaran informasi yang beredar.

2. Lula Wafat di Apartemen

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan bahwa Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di salah satu apartemen.