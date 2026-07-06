Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Kekhawatiran Ruben Onsu Terbukti, Fajar Ingatkan Bahaya Overclaim

Senin, 06 Juli 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Kekhawatiran Ruben Onsu Terbukti, Fajar Ingatkan Bahaya Overclaim - JPNN.COM
Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati hukum digital sekaligus kreator konten, Fajar Ryan Akbar AM, mengingatkan bahaya overclaim produk di media sosial.

Peringatan dari Fajar Ryan, soal overclaim produk, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (5/7).

Sementara itu, Narji mengapresiasi penyelenggaraan khitanan massal yang diikuti 106 anak dari berbagai daerah di Banten.

Baca Juga:

Kemudian, Ruben Onsu tak menampik bahwa ada yang berbeda dari sikap kedua putrinya, yang terlihat canggung.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Fajar Ingatkan Bahaya Overclaim

Dia menilai praktik overclaim atau klaim berlebihan dalam ulasan produk berpotensi merugikan konsumen.

Baca Juga:

"Pesatnya perkembangan e-commerce dan live selling harus diimbangi dengan etika bisnis serta pemahaman hukum perlindungan konsumen," kata Fajar Ryan, Sabtu (4/7).

Baca selengkapnya: Fajar Ryan Akbar Ingatkan Bahaya Overclaim Produk di Media Sosial

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Fajar Ryan ingatkan bahaya overclaim, Narji apresiasi khitanan massal, kekhawatiran Ruben Onsu terbujti,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Fajar Ryan Akbar  Narji  Ruben Onsu 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp