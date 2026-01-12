3 Berita Artis Terheboh: Kelakuan Ari Lasso Dibongkar, Pengakuan Aurelie Bikin Tersentuh

Senin, 12 Januari 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara Ari Lasso dan mantan kekasihnya, Dearly Djoshua, kembali memanas.

Hubungan Ari Lasso dan mantan kekasih, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (11/1).

Kemudian, unggahan Dearly Djoshua memicu dugaan retaknya hubungan dengan Ari Lasso setelah komentar tajam muncul.

Sementara itu, Aurelie Moeremans menarik perhatian publik lewat memoar barunya yang mengungkap masa remajanya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kelakuan Buruk Ari Lasso Dibongkar

Dearly mengungkap sederet keluhan melalui unggahan Instagram, membuka babak baru konflik usai hubungan mereka kandas.

Menurut pengakuan Dearly, Ari meminta agar seluruh foto kebersamaan mereka—terutama yang diambil saat berlibur di Bali—dihapus dari akun media sosialnya.

