3 Berita Artis Terheboh: Kim Woo Bin Akhirnya Menikah, Ade Tya Minta Dearly Minta Maaf

Minggu, 21 Desember 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Kim Woo Bin Akhirnya Menikah, Ade Tya Minta Dearly Minta Maaf
Ade Tya. Foto: Instagram/adetya_26

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin resmi menikah di Seoul dalam upacara tertutup yang penuh kehangatan.

Pernikahan Shin Min Ah dan Kim Woo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (20/12).

Kemudian, Ade Tya sempat menjadi sorotan usai dikaitkan dengan hubungan asmara Ari Lasso dan mantannya, Dearly Djoshua.

Sementara itu, Soundrenaline Sana Sini di Jakarta jadi panggung reuni musisi, kolaborasi apik dan seru.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pernikahan Romantis Shin Min Ah dan Kim Woo Bin

Kabar bahagia tersebut langsung menyita perhatian publik dan penggemar, mengingat keduanya dikenal sebagai salah satu pasangan selebritas paling harmonis di industri hiburan Korea.

Mengutip Soompi, Sabtu (20/12), agensi yang menaungi keduanya, AM Entertainment, membagikan momen pernikahan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin melalui unggahan foto hitam putih.

Baca selengkapnya: Romantis Berselimut Salju, Pernikahan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Bikin Baper

Rangkuman 3 berita artis terheboh, psernikahan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin, Ade Tya minta Dearly Djoshua, Soundrenalie Sana Sini hadir di Jakarta.

