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JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Klarifikasi Sarwendah soal Sebutan Papah, Ruben Onsu Pilih Diam

Senin, 15 Juni 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Klarifikasi Sarwendah soal Sebutan Papah, Ruben Onsu Pilih Diam - JPNN.COM
Ruben Onsu dan Sarwendah. Foto: Instagram/rubenonsu

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah memberikan klarifikasi terkait anaknya menyebut Giorgio Antonio sebagai ayahnya. 

Klarifikasi Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (14/6).

Kemudian, Ruben memilih diam menghadapi hujatan publik dan menyerahkan persoalan hukum kepada pengacara.

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Sementara itu, Ruben mengaku terkejut melihat unggahan Onyo dan ingin mendengar langsung ceritanya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Klarifikasi Sarwendah soal Anaknya Sebut Gio 'Papah'

Menurut mantan personel girlband Cherrybelle itu, panggilan tersebut bukan hasil arahan dari dirinya.

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Sarwendah mengatakan tudingan bahwa dia menyuruh anak-anak memanggil Giorgio Antonio sebagai ayah tidak sesuai dengan kenyataan.

Baca selengkapnya: Klarifikasi Sarwendah soal Anaknya Sebut Giorgio Antonio 'Papah'

Rangkuman 3 berita artis terheboh, klarifikasi Sarwendah soal anaknya sebut Gio 'Papah', Ruben Onsu pilih diam, curhat Betrand Peto bikin heboh.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Sarwendah  Ruben Onsu  Betrand Peto 
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