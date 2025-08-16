Close Banner Apps JPNN.com
3 Berita Artis Terheboh: Komedian Mpok Alpa Meninggal, Penyebabnya Bikin Syok

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 04:56 WIB
Mpok Alpa bersama Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Kabar komedian Mpok Alpa menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (15/8).

Presenter Raffi Ahmad sangat berduka atas kepergian komedian bernama asli Nina Carolina itu.

Mendiang Mpok Alpa ternyata menyembunyikan penyakit kankernya selama tiga tahun.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Raffi Ahmad Berduka

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan belasungkawa.

Raffi Ahmad juga memperlihatkan momen menengok Mpok Alpa di rumah sakit bersama Irfan Hakim.

2. Mohon Doa untuk Mpok Alpa

Dia memohon doa untuk almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, komedian Mpok Alpa meninggal dunia, penyebabnya karena kanker payudara, Raffi Ahmad berduka.

