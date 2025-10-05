Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Komentar Hotman soal Kasus Razman, Kondisi Terkini Fahmi Boo

Minggu, 05 Oktober 2025 – 04:54 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Komentar Hotman soal Kasus Razman, Kondisi Terkini Fahmi Boo
Hotman Paris. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea memberi komentar setelah Razman Arif Nasution divonis 1 tahun 6 bulan penjara terkait kasus pencemaran nama baik.

Komentar Hotman soal kasus Razman, menjadi salah satu berita artis terheboh di jpnn sepanjang Sabtu (4/10).

Kemudian, band rock asal Amerika Serikat, Foo Fighters tampil fantastis di Carnaval Ancol, Jakarta pada Kamis (2/10) malam.

Baca Juga:

Sementara itu, presenter Melaney Ricardo menyampaikan kabar terbaru soal kondisi aktor sekaligus pemain sinetron, Fahmi Bo.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pernyataan Hotman Paris

Meski kasihan, dia memberi sindiran kepada Razman yang tidak bisa menjaga omongan.

Baca Juga:

"Saya kasihan sama dia. Perantau dari kampung begitu, mengais rezeki di ibu kota, ya, harus mengalami nasib seperti itu, karena tidak bisa menjaga mulutnya," kata Hotman Paris di kawasan Jakarta Utara, baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Komentar Hotman Paris Setelah Razman Arif Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara

Rangkuman 3 berita artis terheboh, komentar Hotman Paris Hutapea soal kasus Razman Nasution, konser Foo Fighters di Jakarta, kondisi terkini Fahmi Bo

