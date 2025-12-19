3 Berita Artis terheboh: Kondisi Terkini Ammar Zoni, Lisa Mariana Jadi Pembicaraan

Jumat, 19 Desember 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Atalia Praratya menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil ternyata bukan gara-gara Lisa Mariana.

Penyebab Ridwan Kamil digugat cerai, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (18/12).

Sementara itu, aktor Ammar Zoni dipindahkan dari Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta untuk sementara waktu.

Kemudian, film TIMUR resmi tayang serentak di bioskop mulai 18 Desember 2025, berani head to head dengan Avatar: Fire and Ash.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lisa Sempat Jadi Perbincangan

Adapun Lisa Mariana sempat mengaku punya hubungan spesial dan memiliki anak dari Ridwan Kamil.

Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan kliennya terhadap Ridwan Kamil tidak berkaitan dengan Lisa Mariana.

