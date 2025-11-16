3 Berita Artis Terheboh: Konon Ammar Zoni Akan Menikah, Pernikahan Boiyen Disorot

Minggu, 16 November 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari komedian Boiyen. Pasalnya, dia baru saja resmi menikah dengan kekasihnya, Rully Anggi Akbar.

Pernikahan Boiyen, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (15/11).

Kemudian, Ammar Zoni yang tengah menjalani masa hukumannya, dikabarkan akan menikah dengan kekasihnya, Dokter Kamelia.

Sementara itu, talk show bertema 'Etika Ngonten di Ruang Publik' di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Boiyen Menikah

Sejumlah selebritas tampak hadir dalam pernikahan Boiyen, di antaranya yakni Wendi Cagur dan istrinya, Revti Ayu Natasya.

Istri Wendi Cagur membagikan momen bahagia Boiyen melalui akun di Instagram.

