Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Konon Ammar Zoni Akan Menikah, Pernikahan Boiyen Disorot

Minggu, 16 November 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Konon Ammar Zoni Akan Menikah, Pernikahan Boiyen Disorot - JPNN.COM
Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari komedian Boiyen. Pasalnya, dia baru saja resmi menikah dengan kekasihnya, Rully Anggi Akbar.

Pernikahan Boiyen, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (15/11).

Kemudian, Ammar Zoni yang tengah menjalani masa hukumannya, dikabarkan akan menikah dengan kekasihnya, Dokter Kamelia.

Baca Juga:

Sementara itu, talk show bertema 'Etika Ngonten di Ruang Publik' di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Boiyen Menikah

Sejumlah selebritas tampak hadir dalam pernikahan Boiyen, di antaranya yakni Wendi Cagur dan istrinya, Revti Ayu Natasya.

Baca Juga:

Istri Wendi Cagur membagikan momen bahagia Boiyen melalui akun di Instagram.

Baca selengkapnya: Boiyen Resmi Menikah dengan Rully Anggi Akbar, Ini Maskawinnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pernikahan Boiyen, Ammar Zoni dikabarkan akan menikah, kreator konten diingatkan soal etika.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ammar Zoni  Boiyen  Kreator Konten 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp