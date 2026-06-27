3 berita Artis Terheboh: Konon Clara Shinta Ogah Berdamai, Sarwendah Diingatkan Soal Ini

Sabtu, 27 Juni 2026 – 04:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang menyoroti soal pernyataan pihak Sarwendah terkait pertemuan tersebut.

Pernyataan teranyar Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (26/6).

Kemudian, film 'Petaka Gunung Welirang' terinspirasi dari kisah nyata pendakian misterius di Gunung Welirang, Jawa Timur.

Sementara itu, selebritas Clara Shinta bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/6).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sarwendah Disebut Berbesar Hati

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyoroti pertemuan tersebut yang disebut-sebut sebagai bentuk kebesaran hati Sarwendah.

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Menurut Minola, mempertemukan anak dengan ayah kandungnya bukanlah bentuk kebesaran hati, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi.

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