JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Konon Istri Billy Hamil, Hengky Kurniawan: Sempat Kaget

Senin, 08 September 2025 – 04:56 WIB
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/vika.kolesnaya

jpnn.com, JAKARTA - Istri Billy Syahputra, Vika Kolesnaya dikabarkan tengah mengandung atau hamil anak pertama.

Kabar istri Billy hamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (7/9).

Sementara itu, sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Uya Kuya.

Baca Juga:

Kemudian, Hengky Kurniawan mengaku terkejut saat melihat pemberitaan soal sejumlah rumah anggota DPR RI yang menjadi korban penjarahan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon Istri Billy Hamil

Kabar tersebut beredar setelah dirinya mengunggah video bersama Billy Syahputra, sambil mengenakan topi bertuliskan Mom Dad.

Baca Juga:

"Kita sudah tidak sabar bertemu kamu," tulis Vika Kolesnaya disertai emotikon bayi, melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Jawaban Billy Syahputra Soal Kabar Vika Kolesnaya Hamil

