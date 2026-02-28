Close Banner Apps JPNN.com
3 Berita Artis Terheboh: Konon Lindi Hamil sebelum Dinikahi Virgoun, Inara Rusli Beri Respons

Sabtu, 28 Februari 2026 – 04:56 WIB
Akad nikah Virgoun dan Lindy Fitriyana. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Konon Lindi Fitriyana sudah hamil sebelum resmi dinikahi Virgoun, pada Kamis (26/2).

Kabar Lindi hamil sebelum menikah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (27/2).

Kemudian, sahabat mengungkapkan fakta mengejutkan perihal kabar pernikahan siri Inara Rusli dengan Insanul Fahmi pada 7 Agustus 2025.

Baca Juga:

Sementara itu, Inara Rusli buka suara mengenai pernikahan mantan suaminya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon Lindi Hamil di Luar Negeri

Kali ini, muncul kabar yang menyebut Lindi diduga sudah hamil sebelum resmi menikah.

Baca Juga:

Isu tersebut mencuat dari pernyataan mantan kekasih Virgoun, Luna Alhamdy Putri.

Baca selengkapnya: Konon Lindi Fitriyana sudah Hamil Sebelum Dinikahi Virgoun

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  lindi fitriyana  virgoun  Inara Rusli 
