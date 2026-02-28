3 Berita Artis Terheboh: Konon Lindi Hamil sebelum Dinikahi Virgoun, Inara Rusli Beri Respons
jpnn.com, JAKARTA - Konon Lindi Fitriyana sudah hamil sebelum resmi dinikahi Virgoun, pada Kamis (26/2).
Kabar Lindi hamil sebelum menikah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (27/2).
Kemudian, sahabat mengungkapkan fakta mengejutkan perihal kabar pernikahan siri Inara Rusli dengan Insanul Fahmi pada 7 Agustus 2025.
Sementara itu, Inara Rusli buka suara mengenai pernikahan mantan suaminya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Konon Lindi Hamil di Luar Negeri
Kali ini, muncul kabar yang menyebut Lindi diduga sudah hamil sebelum resmi menikah.
Isu tersebut mencuat dari pernyataan mantan kekasih Virgoun, Luna Alhamdy Putri.
