3 Berita Artis Terheboh: Konon Melvina Diperas Nikita Mirzani, Anak Andre Taulany Memberi Respons

Jumat, 29 Agustus 2025 – 12:12 WIB
Aktris Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Saat menjadi saksi Nikita Mirzani, Melvina Husyanti mengaku pernah dimintai Rp 15 miliar.

Pengakuan Melvina, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (28/8).

Kemudian, permohonan cerai Andre Taulany terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin kembali ditolak.

Baca Juga:

Sementara itu, Vidi Aldiano mengungkap kondisi terkini setelah sempat dikhawatirkan oleh penggemar.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Melvina Sempat Dimintai Rp 15 Miliar

Dalam kesaksiannya, dia mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp 15 miliar oleh Nikita Mirzani.

Baca Juga:

"Berapa yang diminta Terdakwa?," tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di PN Jakarta Selatan.

"Pada saat itu diminta Rp15 miliar," jawab Melvina Husyanti.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Melvina Husyanti mengaku dimintai Rp 15 miliar, respons anak Andre Taulany, kondisi terkini Vidi Aldiano.

