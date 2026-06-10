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3 Berita Artis Terheboh: Konon Raffi Ahmad Terseret Kasus Korupsi, Reza Aditya Beri Jawaban

Rabu, 10 Juni 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Konon Raffi Ahmad Terseret Kasus Korupsi, Reza Aditya Beri Jawaban - JPNN.COM
Raffi Ahmad. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa baru saja sukses menggelar salah satu konser terbaiknya bertajuk 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go di Jakarta.

Konser Raisa di Jakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (9/6).

Sementara itu, Reza Aditya mengaku tak mengetahuinya soal dirinya dilaporkan oleh Ratu Sofya atas dugaan pencemaran nama baik.

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Kemudian, Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi kabar Raffi Ahmad disebut dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konser Raisa di Jakarta Sukses  

Tidak hanya berhasil menyuguhkan kolaborasi musikal yang megah bersama Andi Rianto dan Magenta Orchestra, Raisa dalam konser yang dipromotori JUNI Concert dan Antara Suara itu juga mampu berbagi perasaan dari kisah personalnya secara komplit.

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Tidak hanya tentang suka, tetapi juga duka. Raisa Live in Concert: Love & Let Go mengusung konsep moviechestra. Lagu-lagu hit Raisa diaransemen ulang oleh Andi Rianto bersama Magenta Orchestra, menghadirkan nuansa musikal yang sinematik layaknya soundtrack film. Begitu juga perjalanan kehidupan yang telah dilalui Raisa.

Baca selengkapnya: Raisa Berbagi Rasa di Konser Love & Let Go

Rangkuman 3 berita artis terheboh, konser Raisa di Jakarta sukses, jawaban Reza Aditya, Raffi Ahmad diisukan terseret dalam kasus korupsi Bea Cukai.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Raisa  Raffi Ahmad  Reza Aditya 
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