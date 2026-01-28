Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Kronologi Meninggalnya Lucky Widja, Reza Arap Jawab Puluhan Pertanyaan

Rabu, 28 Januari 2026 – 04:56 WIB
Jenazah vokalis band Element, Lucky Widja telah dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Senin (26/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Membuka awal 2026, ANTV kembali menghadirkan sinetron terbaru berjudul Langit Untuk Renata.

Sinetron Langit untuk Renata, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (27/1).

Sementara itu, istri Lucky Widja, Aleima Sharuna menceritakan kronologi kepergian sang suami.

Kemudian, Reza Arap Oktovian menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (26/1).

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Jadwal Tayang Sinetron Langit untuk Renata

Dibintangi oleh Daisy Natalya dan Lavicky Nicholas, sinetron tersebut mengangkat kisah tentang pertukaran bayi demi ambisi membuat Renata tumbuh miskin dan Langit hidup bergelimang harta, tetapi takdir justru kembali mempertemukan keduanya.

Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain berharap agar sinetron Langit Untuk Renata bisa menjadi tayangan yang menghibur.

Baca selengkapnya: Jadwal Tayang dan Daftar Pemain Sinetron Langit Untuk Renata

Rangkuman 3 berita artis terheboh, jadwal tayang sinetron Langit untuk Renata, kronologi meninggalnya Lucky Widja, Reza Arap jawab 30 pertanyaan.

