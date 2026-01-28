3 Berita Artis Terheboh: Kronologi Meninggalnya Lucky Widja, Reza Arap Jawab Puluhan Pertanyaan
jpnn.com, JAKARTA - Membuka awal 2026, ANTV kembali menghadirkan sinetron terbaru berjudul Langit Untuk Renata.
Sinetron Langit untuk Renata, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (27/1).
Sementara itu, istri Lucky Widja, Aleima Sharuna menceritakan kronologi kepergian sang suami.
Kemudian, Reza Arap Oktovian menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (26/1).
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Jadwal Tayang Sinetron Langit untuk Renata
Dibintangi oleh Daisy Natalya dan Lavicky Nicholas, sinetron tersebut mengangkat kisah tentang pertukaran bayi demi ambisi membuat Renata tumbuh miskin dan Langit hidup bergelimang harta, tetapi takdir justru kembali mempertemukan keduanya.
Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain berharap agar sinetron Langit Untuk Renata bisa menjadi tayangan yang menghibur.
