Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Lesti Hamil Anak Ketiga, Bedu Yakin Cerai

Selasa, 14 Oktober 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Lesti Hamil Anak Ketiga, Bedu Yakin Cerai - JPNN.COM
Rizky Billar dan Lesti Kejora. Foto: Instagram/lestikejora

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni akhirnya memberi tanggapan soal kabar kakaknya, Ammar Zoni terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba.

Tanggapan Aditya terkait kasus Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (13/10).

Sementara itu, aktor Rizky Billar akhirnya membenarkan kabar bahwa istrinya, Lesti Kejora tengah hamil anak ketiga.

Baca Juga:

Kemudian, komedian Bedu mengaku sudah memikirkan secara matang sebelum akhirnya mengajukan permohonan cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komentar Aditya Zoni soal Kasus Ammar

Melalui video pernyataan yang diunggah di Instagram, dia menilai bahwa sejauh ini kasus Ammar Zoni baru sebatas dugaan.

Baca Juga:

"Ini masih dugaan, teman-teman. Belum ada data dan faktanya," kata Aditya Zoni, Minggu (12/10).

Baca selengkapnya: Aditya Zoni Akhirnya Berkomentar Soal Kasus Peredaran Narkoba Ammar Zoni

Rangkuman 3 berita artis terheboh, komentar Aditya Zoni soal kasus Ammar Zoni, Lesti Kejora hamil anak ketiga, Bedu yakin bercerai

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  aditya zoni  Ammar Zoni  lesti kejora  Bedu 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp