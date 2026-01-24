Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Lesti Ikuti Saran Suami, Polisi Tunda Pemeriksaan Doktif

Sabtu, 24 Januari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Lesti Ikuti Saran Suami, Polisi Tunda Pemeriksaan Doktif
Rizky Billar dan Lesti Kejora. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi mengaku salah dan berharap dimaafkan Wardatina Mawa usai polemik rumah tangganya.

Pernyataan terbaru Insanul, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (23/1).

Kemudian, polisi memutuskan untuk menunda pemeriksaan dr. Amira Farahnaz alias dr. Samira alias dokter detektif karena alasan kesehatan.

Baca Juga:

Sementara itu, penyanyi dangdut Lesti Kejora mengumumkan keputusan istirahat dari dunia hiburan untuk sementara waktu.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Insanul Ungkap Penyesalan Menikahi Inara

Pria asalh Medan itu mengakui kesalahannya dan menyampaikan penyesalan karena telah mengecewakan istri pertamanya, Mawa.

Baca Juga:

Pengakuan tersebut disampaikan Insanul melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang dikutip pada Jumat (23/1).

Baca selengkapnya: Minta Maaf, Insanul Fahmi Ungkap Penyesalan Menikahi Inara Rusli

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Insanul Fahmi ungkap penyesalan menikahi Inara Rusli, alasan polisi tunda pemeriksaan Doktif, Lesti Kejora ikuti saran suami

