Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Lisa Blackpink Syuting di Kemang, Tengku Dewi Kembali Jadi DJ

Selasa, 24 Februari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Lisa Blackpink Syuting di Kemang, Tengku Dewi Kembali Jadi DJ - JPNN.COM
Lisa BLACKPINK. Foto: Instagram/lalalalisa_m

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi Putri dikabarkan kembali aktif sebagai seorang disjoki alias DJ.

Keputusan Tengku Dewi kembali jadi DJ, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (23/2).

Kemudian, film Extraction: Tygo yang dibintangi oleh penyanyi Lisa BLACKPINK menjalani proses syuting di Baronk Cafe, Kemang.

Baca Juga:

Sementara itu, musikus senior, Fariz RM dikabarkan sudah bebas setelah menjalani masa penahanan akibat kasus narkoba.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tengku Dewi Kembali Jadi DJ

Saat jadi bintang Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini, dia membenarkan kabar tersebut.

Baca Juga:

"Iya (kembali jadi DJ)," kata Tengku Dewi Putri.

Baca selengkapnya: Kembali Aktif Jadi DJ, Tengku Dewi Putri Ungkap Alasannya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Tengku Dewi Putri kembali menjadi DJ, Lisa Blackpink syuting di Kemang, Fariz RM siap bermusik lagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Tengku Dewi Putri  Lisa BlackPink  Fariz Rm 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp