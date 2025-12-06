3 Berita Artis Terheboh: Lisa Mariana Dijemput Paksa, Inara Rusli Didesak Minta Maaf

Sabtu, 06 Desember 2025 – 08:57 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana dijemput paksa oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat.'

Penjemputan paksa Lisa Mariana, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (5/12).

Kemudian, Polda Jabar menetapkan Lisa Mariana dan MT sebagai tersangka kasus video porno.

Baca Juga: Alasan Polda Jabar Tak Menahan Lisa Mariana Meski Sudah Jadi Tersangka

Sementara itu, Wardatina Mawa berharap suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli menunjukkan iktikad baik seusai dirinya diperiksa polisi.

Pengin tahu lebih lenglapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lisa Mariana Dijemput Paksa

Dia dijemput untuk dimintai keterangan terkait kasus video asusila yang diduga melibatkannya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan langkah penjemputan paksa diambil lantaran Lisa Mariana beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.

Baca selengkapnya: Lisa Mariana Dijemput Paksa oleh Polisi, Ini Sebabnya